Geçen yıl kuruluşunun ardından katıldığı 2. Amatör Küme’yi 2. olarak tamamlayan Alacagücüspor takımı kulübe sponsorluk desteği verenlere plaket verdi.
2. Amatör Küme Final Grubu maçlarını ikinci olarak tamamlayarak 1. Amatör Küme’ye çıkmaya hak kazanan Alacagücüspor Başkanı Kadir Bayat kupa töreni sonrasında kulübün ana sponsoru Çelikers Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Çeliker ve sponsor Asser İnşaat AŞ Şirket sahibi Serdar Arslan’a kulübe katkılarından dolayı birer plaket verdi.
Editör: Fatih Battar