Yeni sezonda ilimizi Bölgesel Amatör Ligde temsil edecek olan Alacagücüspor Başkanı Kadir Bayat ve yönetim kurulu üyeleri ilçeye yeni atanan Kaymakam Meriç Dinçer’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Alacagücüspor Başkanı Kadir Bayat ile birlikte As Başkan Mustafa Tosuncu ve Yönetim Kurulu üyesi Muhittin Koçak kaymakam Meriç Dinçer’i makamında ziyaret ettiler.

Ziyaret sırasında Başkan Kadir Bayat Kaymakam’a hayırlı olsun dileğinde bulundu ve kulüp olarak çalışmaları faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

Bayat, Alaca tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Ligde temsil edeceklerini bu noktada tüm ilçenin maddi ve manevi desteğinin çok önemli olduğunu söyledi.

Kaymakam Meriç Dinçer de Alacagücüspor’u bu başarısından dolayı tebrik etti ve ve başarılı olması için ellerinden gelen desteği vereceklerini belirtti.

Ziyaret sonunda Kaymakam Meriç Dinçer’e Alacagücüspor forması hediye edildi.