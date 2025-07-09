Çorum Ticaret ve Sanayi Odası(ÇTSO) Yönetim Kurulu Toplantısı Başkan Çetin Baraşanhıncal’ın öncülüğünde gerçekleştirildi.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya’nın da katılım sağladığı toplantıda toplantıda, Çorum’a sanayileşme sürecine önemli katkılar sağlaması beklenen Merkez 2. Organize Sanayi Bölgesi’nin yapım süreci ile tarımsal üretim ve kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla 36 projeye onay verilen ve 364 milyon 737 bin TL bütçeli, yüzde 50 hibe içeren Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı hakkında değerlendirmelerde bulunularak, yürütülen çalışmaların ve atılacak adımlaın üzerine kapsamlı istişarelerde bulunulduğu belirtildi.

Milletvekili Kaya’ya 2. OSB ve Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında verdiği desteklerden dolayı da teşekkür edildi.