Çorum merkeze 53 kilometre mesafede, Alaca ilçesine ise 10 kilometre uzaklıkta bulunan Alacahöyük Ören yeri 9 günlük bayram tatilinde 3 bin 381 kişi tarafından ziyaret edildi.

Tarihi kentte bulunan Hatti uygarlığına ait hanedan mezarları en önemli arkeolojik buluntular arasında gösteriliyor.

Sokakları, büyük ve küçük su kanalları ile şehir suru açığa çıkartılan ören yerinde Hitit İmparatorluk Çağı'na ait anıtsal kapı da önemli buluntular arasında yer alıyor.

Döneminin süper gücü kabul edilen Hitit İmparatorluğunun önemli yerleşim yerlerinden olan tarihi kent, giriş kapısında yer alan ikişer metre uzunluğundaki iki andezit sfenks (kafası koç, kuş veya insan, gövdesi ise uzanan bir aslan şeklini alan heykel) ile ziyaretçilerini karşılıyor.