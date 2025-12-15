AK Parti MKYK Üyesi Sayın Ceren Kal ve beraberindeki heyet, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir’i makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette AK Parti Çorum Kadın Kolları Başkanı Sayın Semra Akyüz ve yönetim kurulu üyeleri ile Yozgat AK Parti Kadın Kolları Başkan Yardımcıları Tuba Doğdaş, Zeynep Bolat ve Bahar Hoş da yer aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, nazik ziyaretlerinden dolayı AK Parti MKYK Üyesi Sayın Ceren Kal ve beraberindeki heyete teşekkür etti. Başkan İsbir, kadın kollarının saha çalışmaları ve teşkilat yapısının önemine vurgu yaptı.

AK Parti MKYK Üyesi Sayın Ceren Kal ise Başkan İsbir’e yürüttüğü çalışmalarda başarılar dileyerek, görevinde kolaylıklar temennisinde bulundu.

Karşılıklı iyi dileklerin paylaşıldığı ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.