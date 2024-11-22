Alaca Çöplü Köyü'nün sakinlerinden Asım Öztaş, Ziya Öztaş, Mehmet Arslan, Davut Demir, İsmail Ekşi, Resul Aslan, Av. Esra Kaya ve eşi Yusuf Kaya, köylüleri olan Eyüpsultan Kaymakamı Dr. Arslan Yurt’u Eyüpsultan makamında ziyaret etti,

Ziyaret sırasında, köylüler Kaymakam Yurt’a memleketi Alaca ve köylerindeki gelişmeleri paylaştılar. Hemşehrilerinin ziyaretinden dolayı son derece mutlu olduğunu belirten Kaymakam Dr. Arslan Yurt, sosyal medya hesabından anlamlı bir paylaşımda bulundu.

Yurt, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Çorum Alaca Çöplü Köyünden hemşerilerim, köylülerim; Asım Öztaş, Ziya Öztaş, Mehmet Arslan, Davut Demir, İsmail Ekşi, Resul Aslan, Av. Esra Kaya ve eşi Yusuf Kaya’ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kendilerini Eyüpsultan’da ağırlamaktan büyük mutluluk duydum. Bu ziyaret, aramızdaki bağları daha da güçlendirdi. Her birine katkıları ve destekleri için tekrar teşekkür ederim.” dedi.

Kaymakam Yurt, köylülerinin Eyüpsultan’a olan ilgisinin ve ziyaretlerinin önemine değinerek, bu tür etkinliklerin, hemşehri dayanışmasını pekiştirdiğini ve yerel kalkınmaya önemli katkılar sunduğunu belirtti. Alacalı Kaymakam, ziyaretin hem kendisi hem de köylüleri için çok verimli geçtiğini, Çöplü Köyü'nün sakinlerinin bu tür ziyaretlerde bulunmalarının, sadece birbirlerine olan bağlarını değil, aynı zamanda köylerinin gelişimine de katkı sağlayacağına dikkat çekti.

Kaymakam Yurt, bu tür sosyal ve kültürel etkinliklerin artırılmasının, hemşehri kültürünü yaşatmak adına çok önemli olduğunu vurguladı.

Ziyaretin sonunda, Kaymakam Yurt, köylülerine, İlçe ve Köy dayanışmasının önemli bir örneği olduğunu ifade etti, Alaca Çöplü Köyü’ne olan bağlılığını bir kez daha dile getirerek hemşehrilerine selamlarını iletti.