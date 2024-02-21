Rotasını Karadeniz'e çeviren Ege'nin lezzet rüzgarı Alaçatı Muhallebicisi yeni şubesini AHL Park AVM'de açtı.

2012'de beri Ege'nin doğallığını ve lezzetlerini, Anadolu'nun tamamına, insanların doğaya ve doğala olan özlemlerini giderebilmek için taşıyan ve bu heyecanla yeni şube yatırımları yapan Alaçatı Muhallebicisi'nin yeni durağı Çorum oldu.

Kendine has mimarisi ve Ege'ye özgü lezzetleri ile hizmet noktalarını hızla arttıran Alaçatı Muhallebicisi, Ege'nin güzelliklerini, Marmara Bölgesi, İç Anadolu, Akdeniz, Doğu ve Güney Doğu bölgesi ve Karadeniz bölgelerindeki hizmet noktalarında dört mevsim yaşatmaya devam ediyor.

Yeni yatırım hamleleri için çalışmalarını sürdüren Alaçatı Muhallebicisi, bu bölgelerde 2024 yılı için 15 ayrı şube yatırımı yapmayı planlıyor.

Çorum'daki ilk şubesi AHL Park AVM'de faaliyete başlayan marka, komşu şehirlerde Franchise görüşmelerini hızlandırdı.

Doğanın güzelliklerden ilham alan bir marka olabilme hayalini gerçekleştirmeyi başaran ve Ege Alaçatı mimarisi ve konforuyla 105 farklı noktada hizmet veren Alaçatı Muhallebicisi, 2024 yılı için 'En Lezzetli Yatırım' teması çerçevesinde yeni konsept projelerini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

ALAÇATI MUHALLEBİCİSİ 15 AYRI İLDE FRANCHİSE VEREREK BÜYÜYECEK

Alaçatı Muhalebicisi, bugün Türkiye genelinde 42 ilde toplam 105 şube ile faaliyet gösteriyor ve devam eden projelerle birlikte 2024 yılı sonunda 120 şubeye ulaşmayı hedefliyor.

Dünya ekonomisindeki kırılganlık ve buna bağlı olarak sektörde yaşanan dalgalanmaya karşın mevcut büyüklüğünü korumayı başaran marka, Ankara, Bursa, Kütahya, Manisa, Uşak, Çanakkale, Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Amasya ve Karabük'te yeni Franchise yatırımları görüşmelerine devam ediyor.

2024 yılı için, yeni menü, müşteri dostu fiyat politikası ve yeni ürünleriyle birbirinden farklı kampanyaları hayata geçirmeyi amaçlayan marka, müşteri memnuniyetini arttırmanın yanı sıra, bölgesel ve kültürel farklılıkları ortadan kaldıran en önemli etkileşimlerden birinin de Anadolu'nun zengin mutfak kültürü olduğunu savunuyor.

GÜNÜN HER SAATİ EŞSİZLEZZETLERİYLE GERÇEK BİR EGE ESİNTİSİ YAŞAYABİLİRSİNİZ

Günün tüm öğünlerinde ve kahve aralarında, mimari konforu ve zengin menü içeriği ile müşterilerini en iyi şekilde ağırlayan bir Alaçatı Muhallebicisinde, sabahın erken saatlerinde Ege kahvaltısıyla güne başlayabilir, günün diğer saatlerinde, Ege'nin kendine özgü sağlıklı ve besleyici lezzetlerini deneyebilir, keçi sütü ve gerçek meyve tanecikleri ile üretilen onlarca çeşit dondurma içerisinden kendi favorilerinizi seçebilir, Alaçatı'nın eşsiz sütlü tatlılarıyla lezzetli bir deneyim yaşayabilirsiniz.