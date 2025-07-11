Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü ile Azerbaycan’ın enerji devi SOCAR arasındaki forma göğüs sponsorluğu anlaşması, başkent Ankara’da düzenlenen törenle yenilendi.

İmza törenine Alagöz Holding Iğdır FK Başkanı Cantürk Alagöz ile SOCAR Türkiye CEO’su Elçin İbadov katıldı.

Yapılan anlaşma doğrultusunda SOCAR Türkiye, 2025–2026 sezonunda da Iğdır FK’nın tüm resmi maçlarında forma göğüs sponsoru olmaya devam edecek. Törende yapılan ortak açıklamada, “Sporu toplumsal kalkınmanın önemli bir unsuru olarak görüyor, bu iş birliğiyle sporun birleştirici gücüne enerji katmaya ve futbolun heyecanını Türkiye’nin doğusundan batısına taşımaya devam ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

SOCAR ile Alagöz Holding Iğdır FK arasında süregelen bu iş birliği, sadece futbolun gelişimine değil, aynı zamanda Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının daha da güçlenmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.