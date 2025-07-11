Uğurludağ’lı çocukların yüzme sevinci. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ilçeye kurulan portatif yüzme havuzu hizmete açıldı. Açılış törenine Uğurludağ Kaymakamı Ramazan Bolat, Belediye Başkanı Remzi Torun Gençlik ve Spor İlçü Müdürlüğü yetkilileri idareciler, sporcular ve velileri katıldılar.

Törende bir konuşma yapan Kaymakam Ramazan Bolat ilçe çocuklarının yaz tatillerini spor yaparak geçirmesi için devletin her türlü çabayı gösterdiğini belirterek portatif yüzme havuzunun da bunun için çok iyi bir seçenek olacağını söyledi. İlçe çocuklarının yüzme öğrenmesi ve spor yapması için sağlanan bu imkandan dolayı yetkililere teşekkür eden Kaymakam Bolat yaz tatilini en güzel şekilde geçirmesi dileğinde bulundu. Konuşmanın ardından yüzme havuzu hizmete açıldı.