Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) 2024 yılı verilerine göre, Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Alapala Holding AŞ. iştiraki Alapala International A.Ş., her yıl olduğu gibi bu yıl da 'Türkiye’nin En Çok İhracat Yapan 1000 Şirketi' arasında yer aldı.

Tahıl proses teknolojileri alanında Türkiye’nin 2024 ihracat lideri olan şirket, bu kategoride birinciliğini korurken, tüm sektörleri kapsayan genel sıralamada 895. sırada yer aldı.

Alapala International A.Ş.,dünya genelinde 120’den fazla ülkeye anahtar teslimi un, pirinç, yem ve tahıl depolama sistemleri ihracatı gerçekleştirerek Türkiye’nin yüksek katma değerli ihracat vizyonuna güçlü katkı sağlamayı sürdürüyor.

Küresel pazarlarda Türk mühendisliği ve üretim kalitesini başarıyla temsil eden Alapala, önümüzdeki dönemde de ihracat hacmini artırma ve yeni pazarlara açılma hedefiyle yatırımlarına devam edecek.