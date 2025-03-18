Çorum merkezli 21 ili kapsayan inşaat proje usulsüzlüğü iddialarına ilişkin Çorum Belediyesi Web TV aracılığıyla açıklama yapmış, tutuklu mühendisin Çorum’un yanı sıra CHP’li çok sayıda ildeki belediyelerde inşaatlara statik proje hazırladığı, belediyelerin fark etmeyerek bu projeleri imzaladığı bilgisi paylaşılmıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, “Bu olay CHP’li belediyelerde yaşansa belediye başkanı tutuklanırdı” diyen CHP İl Başkanı Sayın Dinçer Solmaz, Milletvekili Sayın Mehmet Tahtasız ve Belediye Meclis Üyesi Sayın Tuncay Yılmaz’ı samimiyete davet ediyorum” dedi.

Alar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Çorum Belediyesi’nin ortaya çıkardığı ve suç duyurusunda bulunduğu bir inşaat mühendisinin yazılımda yapmış olduğu oynama sonucu yapı projelerindeki usulsüzlüklerin bir benzerinin, onlarca CHP’li belediyelerde de olduğu ortaya çıkmış olup bu durum karşısında ahkam kesen ve; “Bu olay CHP’li belediyelerde yaşansa belediye başkanı tutuklanırdı” diyen CHP İl Başkanı Sayın Dinçer Solmaz, Milletvekili Sayın Mehmet Tahtasız ve Belediye Meclis Üyesi Sayın Tuncay Yılmaz’ı samimiyete davet ediyorum.

Yalova, Bolu, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Hatay, Kırşehir, Muğla ve Tekirdağ gibi onlarca CHP’li ilçe belediye başkanlıklarında da aynı usulsüzlükler yapılmış, ancak bunların CHP belediyelerce ört bas edildiği ortaya çıkmıştır.

Şimdi konuyla ilgili açıklamalar yapan Sayın Solmaz’a, Sayın Tahtasız’a ve Sayın Yılmaz’a soruyorum; Proje usulsüzlüğü yapılan bu CHP’li belediyelerle ilgili de bir açıklamaları olacak mı? Bu CHP’li belediye başkanlarının da tutuklanmalarını talep edebilecekler mi? Yoksa zaten yolsuzluktan tutuklanan İstanbul’daki CHP li birçok büyük ilçe belediye başkanları gibi CHP’li belediyelerde olan bu olayları normal mi karşılamaktadırlar? Yoksa baltayı taşa vurduklarını anlayıp sessizliğe mi bürünecekler?

Sabah hastanede şov yapıp öğleden sonra İl Sağlık Müdürü’ne teşekkür eden, sabah belediyedeki proje usulsüzlüğünü eleştirip, öğleden sonra Hitit Üniversitesi’ne teşekkür eden Sayın Tahtasız acaba bu çelişkili ve tutarsız tavrını şimdi de sürdürecek mi?

Bizler önceki açıklamalarımızda belirtmiş olduğumuz gibi bu konuda tavrımızı net olarak ortaya koyduğumuzu ve konunun takipçisi olacağımızı bir kez daha yineliyoruz.

Sırtında yolsuzluk dosyaları ile elinde hançerle liderlerini sırtından bıçaklamak için dolaşanların öncelikle evlerinin içini temizleyip sonra toplumun içine çıkmaları gerekir.

Ayinesi iştir kişinin lafına bakılmaz.”