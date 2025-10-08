AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız'ı iki yüzlükle suçladı.

Yakup Alar, sosyal medya hesabından açıklama yaparak AK Parti ve MHP'nin meclis çalışmalarına katılmadığını söyleyen Milletvekili Tahtasız'a cevap verdi.

Tahtasız'ın toplantıya katılmadığı halde katılmış gibi paylaşım yaptığını ifade eden Alar, Tahtasız'a tepki göstererek, şunları söyledi:

“Bu halkın oylarıyla seçilen ve görev yapsın diye Meclis’e gönderilen AKP ve MHP Milletvekileri TBMM Genel Kurulu’na katılmadıkları için Meclis çalışamıyor.” diye sosyal medyada algı paylaşımı yapan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız mecliste toplantı yeter sayısı oylamasına katılmadığı halde katılmış gibi fotoğraf paylaşması siyasi ikiyüzlülüğün ve samimiyetsizliğin açık bir göstergesidir.

Milletin oylarıyla seçilip milletin Meclisinde oylamaya katılmamak ,ardından da “AK Parti ve MHP Meclis’e katılmıyor” diyerek algı oluşturmak, tam anlamıyla siyasi ikiyüzlülüktür. Millet artık bu tür gösteriş ,show siyasetini değil, icraat ve samimiyet görmek istiyor.

Çorum’un sorunlarıyla ilgilenmek yerine sosyal medyada algı operasyonları yapmak, milletvekilliği sorumluluğuyla bağdaşmaz.

Sayın Tahtasız, halkın iradesiyle dalga geçmeyi , show yapmayı bırakın; Meclis’e gidip görevinizi yapın.

Gerçekler er ya da geç ortaya çıkar; yalanın ömrü ise sosyal medya gönderiniz kadar kısadır."