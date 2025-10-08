Çorum'da 7’den 70’e yüzlerce vatandaş Gazze’de yaşanan soykırıma tepki gösterdi.

Çorum'da, İsrail'in Gazze'deki soykırımını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenlendi. Çorum Valiliği önünde toplanan kalabalık, açtıları pankartlarla, sloganlar eşliğinde Hürriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüşün ardından vatandaşlar, Gazzeliler için dua etti. Yürüyüşe Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil ibrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, siyasi parti ve STK temsilcileri de katılarak vatandaşlara destek verdi.

ÖRGÜTLÜ KÖTÜLÜK

Programda vatandaşlar adına konuşan Gazze Platformu Sözcüsü Prof. Dr. Metin Uçar, "Örgütlü bir kötülükle karşı karşıyayız. Bu örgütlü kötülüğün herhangi bir sınırı yok. 'Şu olmaz, yapmayız' dediklerinde, defalarca yaptıklarına da şahit olduk. Küçük bir kız çocuğunu 355 kurşunla tarayacak bir örgütlü kötülükten bahsediyoruz. Aslında bu örgütlü kötülük bizlerden beslenerek büyüyor. Tüm dünya ayakta, tüm sivil vatandaşlar ayakta, şu an dünyanın farklı yerlerinde farklı meydanlarda, Çorum’daki meydanları doldurduğumuz gibi doldurmuş durumdalar. Eğer biz şu anda yeterince eylemde bulunursak ve yeterince üzerimize düşen vazifeyi yapabilirsek aslında bu örgütlü kötülükle baş edebiliriz" dedi.

AMERİKA, İNGİLTERE VE İSRAİL

Aktivist Nuh Haktan da, "İngilizler bu topraklara, Filistin’e, Mısır’a, Gazze’ye 'Ortadoğu' diyor. Buradan bakınca hiç de Ortadoğu gibi durmuyor. Buradan bakınca yakın doğu ama bize İngiliz zaviyesiyle bakmak öğretildi. Lisanımızı, kavramlarımızı yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor. Mescid-i Aksa’da İsrail askerlerine taş atarken sağ bacağımda patlayan ses bombasıyla beraber aldılar, revire götürdüler. Orada bir kişi milletimi sordu, ‘Türk’üm’ dedim. Gözleri yaşardı" diye konuştu.