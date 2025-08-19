Çorum Belediyesi Albayrak Caddesine daha estetik bir görünüm kazandırmak için çalışmalara başladı. Geniş yaya yolları ve aydınlatmalarla Albayrak Caddesi cazibe merkezi haline gelecek.

Albayrak Caddesi’nde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın esnafla görüşerek yapılacak çalışmalarla ilgili istişarelerde bulundu. Albayrak Caddesi’nde kaldırımların komple değişeceğini ifade eden Başkan Aşgın yeni aydınlatma sistemiyle birlikte caddenin bir cazibe merkezi haline geleceğini dile getirdi.

YEDAŞ ve Türk Telekom firmalarının da cadde üzerinde çalışmalar yapacağını belirten Aşgın, “Şehrimizin önemli noktalarından olan Albayrak Caddesi’nde, 19 Ağustos Salı gününden itibaren hummalı bir çalışma başlatıyoruz. Gazi Caddesi ile Alaybey Sokak arasından yer alan kısımda kaldırımları komple yenileyeceğiz. Esnaflarımızdan da gelen talepler doğrultusunda burada yer alan aydınlatma direklerini de artırarak daha aydınlık bir hale getireceğiz. Buraya yapacağımız aydınlatma direkleri de caddemizin ismine uygun olarak Al Bayrak olacak şekilde dizayn ediyoruz” dedi.

‘YÜKLEME NOKTALARI OLUŞTURUYORUZ’

Beraberinde Belediye Başkan Yardımcıları Alper Zahir, Zübeyir Tuncel ve Fen İşleri Müdürü Yunus Emre Bölükbaş ile incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Gazi Caddesi yönünden Albayrak İlkokulu’na kadar olan bölgede kaldırımın genişletileceğini araç parklanmasının önüne geçileceğini belirtti. Başkan Aşgın, “Albayrak Caddesi ile ilgili esnaflarımızdan gelen talepleri de dinleyerek burada bir çalışma başlatıyoruz. Gazi Caddesi ile Albayrak İlkokulu arasında kalan bölümde kaldırımları genişleterek araç parklanmasının önüne geçeceğiz. Burada yer alan esnaflarımızın işlerini kolaylaştırmak adına yükleme alanları oluşturulacak. Bu sayede esnaflarımız iş yerlerine gelen malzemeleri kolayca taşıyabilecekler” dedi.

OKULLAR AÇILMADAN ÇALIŞMA TAMAMLANACAK

Başkan Aşgın, 8 Eylül’de başlayacak olan 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde çalışmaların tamamlanması talimatı verdi. Albayrak İlkokulu’nun önünde bulunan kaldırımlarda da çalışma yapılacağını hatırlatan Aşgın, “Buradaki esnafımızın okul sezonu öncesinde işlerinin aksamaması ve okula gelecek olan öğrencilerimizi de düşünerek çalışmaları 8 Eylül öncesinde tamamlamak istiyoruz. Burada mesai mefhumu gözetmeksizin gece gündüz çalışacağız ” ifadelerini kullandı.

‘YAYA TRAFİĞİNİ ARTIRACAĞIZ’

Albayrak Caddesi’nin yeni cazibe merkezi haline gelmesini hedeflediklerini belirten Aşgın “Caddemize yapacağımız kaldırımlarla ilgili esnafımızla ortak karar vereceğiz. Fen İşleri Müdürlüğümüzün yapacağı 2-3 örnek kaldırım çalışmasını beraber değerlendirerek hangisi caddemize daha çok yakışırsa onu yapacağız. Öte yandan şuanda 50 metre aralıklarla olan aydınlatma sistemini de 25 metre aralıklara düşürerek daha aydınlık bir görünüm elde edeceğiz. Albayrak Caddesi’nde yapacağımız çalışmaların ardından yaya trafiğini de artırmak istiyoruz” dedi.

ESNAFTAN BAŞKANA TEŞEKKÜR

Albayrak Caddesi’nde yapılacak çalışma öncesinde incelemelerde bulunan Aşgın’a esnaf teşekkür etti.

Yapılacak çalışmalar hakkında Aşgın’dan bilgi alan Albayrak Caddesi esnafı memnuniyetini dile getirerek Aşgın’a teşekkür etti.

(Haber Merkezi)