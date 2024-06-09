Çorum’un İskilip ilçesinde çıkan yangında, bir ev kullanılmaz hale geldi.

Olay, Çorum’un İskilip ilçesine bağlı Kamışağıl köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nuri Kekeç’e ait evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi tamamen sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine köye İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yangın çevrede bulunan evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanan olmazken evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.