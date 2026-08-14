Çorum 'un Osmancık ilçesinde çıkan anız yangınında alevlerin ortasında kalan kaplumbağa itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Şenyurt Mahallesi Dereboğazı mevkisinde anız yangını çıktığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, Osmancık Belediyesi itfaiye personelince kısa sürede söndürüldü.

İtfaiye erleri, yangınla mücadele ederken alevlerin içinde bir kaplumbağa olduğunu fark etti.

Ekipler, alevlerin ortasından aldıkları ve avuçlarından su içirdikleri kaplumbağayı suyla serinlettikten sonra güvenli bir alana bıraktı.