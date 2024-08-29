Ali Akkuş Adana 01 FK takımına imzayı attı. Üç sezondur Çorum FK ile sözleşmesi devam eden ve kiralık olarak başka takımlara giden Ali Akkuş yeni sezon içinde Adana 01 FK takımına yine kiralık olarak verildi.

Akkuş sarı siyahlı kulüple resmi imzayı attı.

Adana 01 FK takımı yönetimi transfer sürecinde gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı ile Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın’a teşekkür etti.