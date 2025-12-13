Sakaryaspor’da ilk yarı sonu itibari ile kazan kaynıyor.

Yeşil Siyahlı kulüpte sezon başından beri alacakları ödenmeyen beş yabancı futbolcu FİFA’ya dört yerli futbolcu ise Futbol Federasyonu’na başvurdu.

Yönetimin istifa etmesinin ardından belirsizlik ortamına giren Sakaryaspor’da ilk yarının bitimini üç hafta kalan Sakaryaspor’un yabancı futbolcuları kaleci Jakub Szumski, Dimitnos Kolovetsios, Umechi Akuazaoku ve Lakasa Zvolinski alacakları için FİFA’ya başvururken yerli futbolcular ise Burak Altıparmak, Sadık Çiftpınar, Burak Çoban ve Göktuğ Baytekin Futbol Federasyonuna başvurdular.

Başvuru yapan dokuz futbolcunun toplam alacağının 50 milyon lira olduğu belirtildi.

Dokuz futbolcunun başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde alacakları ödenmezse futbolcular serbest kalıyor ve kulübe transfer yasağı geliyor.