Arca Çorum FK’da Geraldo on hafta sonra maç kadrosunda.

Bu sezon başında sakatlanan ve altıncı haftada İstanbulspor deplasmanında ilk onbirde başladığı maçın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Geraldo on haftadır tedavi süreci devam ediyordu.

Uzun süren sakatlığın ardından Geraldo bu hafta başında bireysel antrenmanlara başladı. Son iki günde takımla birlikte çalışan Geraldo dün Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu tarafından Sivasspor maçı kadrosuna alındı. Geraldo bugünki maçta forma giymesi halinde yaklaşık üç ay sonra maçta oynayacak.