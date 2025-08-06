Son olarak Çorum FK forması giyen Ali Akman, 3 yıllığına Ankara Keçiörengücü'ne transfer oldu.

Trendyol 1. Lig takımlarından Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, santrfor Ali Akman'ı transfer etti.

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ALİ AKMAN'DAN 3 YILLIK İMZA

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son olarak Çorum FK forması giyen 23 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Ali Akman'a kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Muhabir: Çorum Hakimiyet