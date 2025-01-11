Makina ve Enerji A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dost'un annesi Zübeyde Dost (81) vefat etti.

Bir yıl içerisinde babası ve amcasını kaybeden Ali Dost, bu kez de anne acısı yaşadı.

Merhum Abdullah Dost’un eşi, Ali Dost, Fatma, Kamil, Hava ve Müzeyyen Dost’un anneleri Hacı Zübeyde Dost’un cenazesi yarın (pazar) Samsun’un Terme ilçesine bağlı, Elma Köyü'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Hakimiyet, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diler.