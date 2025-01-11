Çorum Ticaret ve Sanayi Odamız ve TOBB Çorum Genç Girişimciler İcra Kurulu iş birliği ile düzenlenen, “Afrika Pazarının Gelecek Vizyonu ve Afrika’ya İhracatın Stratejik Şifreleri” konulu konferans yoğun katılım ile gerçekleştirildi.

Gerçekleşen konferansa Dünya Sektörler Arası İşbirliği Forumu (WCI) Başkanı Utku Bengisu konuşmacı olarak katıldı.

Etkinlikte Utku Bengisu, Afrika pazarının ekonomik büyüklüğü, Afrika’ya yönelik ihracat stratejileri, ticaret ve ihracat fırsatları gibi konular hakkında bilgiler verdi.

Katılımcıların sorularının cevaplandırılmasının ardından program sona erdi.

WCI Forum Başkanı Utku Bengisu, Çorum TSO Başkanı Çetinbaşaranhıncal’ı makamında ziyaret etti.

,Ziyarette Yönetim Kurulu Üyemiz Doğan Keskin, TOBB Çorum Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Fatih Mehmet Altan ve Başkan Yardımcısı Sinan Çakır da hazır bulundu.

Başaranhıncal ve TOBB Çorum Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Fatih Mehmet Altan, konferansa sağladığı katkılardan dolayı Utku Bengisu’ya plaket takdim etti.