Alaca Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen ‘Ülküde Birlik Gecesi’nde sahne alan Türk Halk Müziği’nin sevilen isimlerinden Ünlü Sanatçı Ali Kınık, ilçe halkına unutulmaz bir gece yaşattı.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen programda bir araya gelen yüzlerce Alacalı, ellerindeki Ay Yıldızlı Türk bayraklarıyla Alı Kınık’ın ezgilerine birlikte eşlik ederek, doyasıya eğlendiler.

Ali Kınık ile birlikte genç sanatçı Rahmet Safa’nın da sahne aldığı geceye; MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdullah Dalyan, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, MHP Alaca İlçe Başkanı İsa Duru ile birlikte kalabalık bir topluluk katıldı.

Konserin sonunda Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan tarafından Ali Kınık ve Rahmet Safa’ya verdikleri unutulmaz konser nedeniyle teşekkür edilerek, çiçek takdim edildi.