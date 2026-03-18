AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu telefonla görüştüğünü belirterek, Bahabey Caddesi üzerindeki eski hastane arazinin satış kararının titizlikle yeniden değerlendirildiğini ve bu alanda Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’nin yapılması noktasında istişarelerin sürdüğünü açıkladı.

Habercim19’da yayımlanan ‘Bu karar Çorum’u çok şaşırttı’ başlıklı Mustafa Demirer imzalı haber üzerine AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı’dan açıklama geldi.

Milletvekili Ahlatcı, Çorum’un sağlık yatırımlarını ve vatandaşların beklentilerini gündeme taşımaya devam ettiklerini bildirdi.

Milletvekili Ahlatcı, Bahabey Caddesi üzerinde bulunan eski Göğüs Hastanesi arazisinin durumu hakkında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile telefonla görüştüğünü bildirdi.

‘KONU YAKIN TAKİBİMİZDE’

Ahlatcı, konuya ilişkin açıklamasında şöyle dedi:

“Sayın Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu ile yapmış olduğum görüşmede, söz konusu arazi hakkında alınmış net bir karar olmadığını, konuyu karşılıklı istişare ederek gerekli çalışmayı yapacaklarını ifade etmişlerdir. Çorum’umuz için büyük önem arz eden bu alan hakkında şehrimizin menfaatleri ve talepleri noktasında Sağlık Bakanlığımızla gerekli görüşmeleri yapmaya devam ediyor ve konuyu yakından takip ediyoruz.”

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanlığı Kararıyla Resmi Gazete’de yayımlanan özelleştirmeye çıkarılacak taşınmazlar arasında Yavruturna Mahallesi Bahabey Caddesi üzerinde, son olarak diş hastanesi olarak kullanılan eski Göğüs Hastalıkları Hastanesi arazisi yer almıştı.

Kararda çeşitli illerde 55 ayrı taşınmazın özelleştirme kapsam ve programına alınacağı duyurulmuştu.

Listede 776 ada 7 parselde Çorum'dan Bahabey Caddesi üzerindeki eski Diş Hastanesi’nin arazisi de gösterilmişti.