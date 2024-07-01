Taş Yapı Mimarlık sahibi Ali Samet Taş, Valilik personellerinden Merve Yıldırım ile dünya evine girdi.

Ayşe Coşkun-Abdullah Yıldırım’ın kızı Merve Yıldırım, Yaşar Zate-Metin Taş’ın oğlu Ali Samet Taş ile hayatını birleştirdi.

Dün akşam Anitta Otel’de çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşen düğün töreninde genç çiftin nikahını Belediye Evlendirme Memuru Süleyman Delice kıyarken, nikah şahitliklerini ise Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, damadın ağabeyi Yeniden Refah Partisi Teşkilat Başkan Yardımcısı Yakup Taş ve Taha Yıldırım yaptı.

Hakimiyet, Ali Samet-Merve çiftini kutlar, ömür boyu mutluluklar diler.