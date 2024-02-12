İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük'ün Büyük Birlik Partisi'nden aday olacağı iddia edildi.

Partisi Milliyetçi Hareket Partisi tarafından yeni dönemde belediye başkanlığı için aday gösterilmeyen Sülük'ün Büyük Birlik Partisi'nden aday olacağı konuşuluyor.

BBP HEYETİ BUGÜN SÜLÜK'Ü ZİYARET ETTİ

Öte yandan bugün Büyük Birlik Partisi Çorum İl Başkanı Av. Özkan Yandım, BBP İskilip İlçe Başkanı Hasan Kasa, BBP Uğurludağ İlçe Başkanı Zekeriya Aslan’ın Ali Sülük'ü ziyaret etmesi de iddiaları doğruları nitelikte olduğu gözlemlendi.

Ayrıca ziyarette BBP İl Başkanı Yandım'ın meslektaşı Ali Sülük'ün de kardeşi Av. Ekrem Sülük de hazır bulundu.

MHP İskilip'te Ali Sülük yerine Ahmet Sağlam'ı aday göstermişti.