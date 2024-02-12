Çorum’un emektar saatçilerinden Ahmet Tevfik Kazancı, 95 yaşında hayatını kaybetti.

Selim Kazancı'nın babası, Yılmaz Alım ve Lütfi Küçükaltan'ın kayınpederi, Yeşilay Başkanı Dr. Türker Ejder’in eniştesi, Prof. Dr. Ahmet Lütfi Kazancı' nın ağabeyi saatçi Ahmet Tevfik Kazancı, bir süredir Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi’nde bugün vefat etti.

Merhumun cenazesi, yarın Akşamseddin Camii’nde öğle namazından sonra kılınacak cenaze namazına müteakip, Ulu Mezarlık’ta defnedilecek.

Hakimiyet, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.