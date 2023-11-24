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Amasya'da içtiği alkolden komaya girdiği ileri sürülen bir kişi Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana geldi.

ALKOLDEN KOMAYA GİRDİ

Edinilen bilgiye göre, içtiği alkolden komaya girdi iddia edilen S.K.(34) Merzifon Devlet Hastanesine kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İlk müdahalesinin ardından Samsun'da bulunan özel bir hastanenin yoğun bakım servisine kaldırılan S.K. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.