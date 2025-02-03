Çorum’da kontrolden çıkarak orta refüje çıkan otomobilin sürücüsü kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu.

Alkollü olduğu tespit edilen sürücüye cezai işlem uygulandı.

Kaza, Bahabey Caddesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, C.A. (46) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde orta refüje çıktı.

Kazada otomobil sürücüsü hafif sıyrıklarla kurtulurken otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hafif yaralı olan sürücüye müdahale edildi.

Hastaneye gitmek istemeyen sürücünün yapılan kontrollerde 1.74 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Sürücüye cezai işlem uygulanırken, otomobil çekici yardımı ile otoparka kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.