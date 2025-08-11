Türkiye'den Avrupa'ya, özellikle de Almanya'ya göç, son dönemde artış gösterdi.

Gençlerin başını çektiği çok sayıda insan, ya yasal yollarla ya da farklı yollarla Almanya'ya göç etti.

Bir ara 'Türkiye bir doktor, mühendis vs. kaybetti' kalıbıyla Almanya bileti paylaşmanın da akım haline geldiği bu göç yolunda pişman olanların da sayısı artıyor.

Almanya'ya göçen ve yaşadığı pişmanlığı anlatan bir paylaşım yapan genç kız da onlardan biri.

1 aylık tecrübesi ve İstanbul özlemi ile kameraya video kaydeden genç kız, Almanya'ya gitmeyi planlayanlara seslendi.

"SAKIN ALMANYA'YA GELMEYİN"

Genç kız şunları söyledi:

"Buradan Almanya'ya geleceklere duyuruyorum; Gelmeyin! Buraya gelmeyin! Bütün kararlarımdan cayıyorum. 1 ayım gitti bu arada sadece.

"İSTANBUL'U KÖPEK GİBİ ÖZLEDİM"

Köpek gibi özledim İstanbul'u. Oradaki hayatım mükemmelmiş. Arkadaşlarımla takılıyordum, akşam kız kıza rakıya gidiyorduk. İstediğimde kebap, istediğimde lahmacun yiyordum.

"SIRF EURO KAZANACAĞIZ DİYE..."

Pişmanım sonuna kadar pişmanım. İstanbul'daki hayatımı köpek gibi özledim. Sırf euro kazanacağız diye gelmeye değmez. İsterse 10 bin euro versinler. Hayat yok ki burada! En ufak bir tereddüdünüz varsa gelmeyin."