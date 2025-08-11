İsrail, Gazze'ye saldırılarına devam ediyor...

7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarda 61 binden fazla masum insan hayatını kaybederken yetkililer enkaz altında binlerce ölü olduğunu bildiriyor.

İsrail sadece bölgedeki sivilleri değil, bu soykırımı dünyaya duyuran gazetecileri de hedef alıyor.

Dün gece saatlerinde 6 gazeteci daha İsrail saldırılarıyla yaşamını yitirdi.

Gazze kentindeki Şifa Hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre İsrail ordusu hastane yakınlarında gazetecilerin olduğu çadırı hedef aldı.

6 GAZETECİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda Al Jazeera muhabirleri Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka ile 3 kameraman hayatını kaybetti.

Gazze'nin Medya Ofisin'de bugün yapılan açıklamada, gazeteci Muhammed el-Halidi'nin de yaşamını yitirdiği kaydedildi.

İSRAİL KABUL ETTİ

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamayla Enes es-Şerif'in öldürüldüğünü kabul etti.

Açıklamada 'Şerif'in Hamas'ta hücre lideri olarak görev yaptığı ve İsrail'e roket saldırıları planladığı' gerekçesiyle hedef alındığı iddia edildi.

"BU TAMAMEN İŞLENMİŞ BİR SAVAŞ SUÇUDUR"

Gazze'deki hükümetin medya ofisi, saldırıda yaşamını yitiren diğer gazetecilerin foto muhabirler İbrahim Zahir, Mümin Alive ve Muhammed Nevfel adında olduğunu açıkladı, olayda çok sayıda gazetecinin de yaralandığı aktardı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İşgalci İsrail uçaklarının gazetecileri ve medya kuruluşlarını hedef alması, gerçeği susturmayı ve soykırım suçlarının izlerini silmeyi amaçlayan, geçmişte ve gelecekte Gazze Şeridi’nde gerçekleştirdiği ya da gerçekleştirmeyi planladığı vahşi katliamları örtbas etmeye yönelik, tamamen işlenmiş bir savaş suçudur.

ÖLDÜRÜLEN GAZETECİ SAYISI 238'YE YÜKSELDİ

Medya ofisi, saldırıyla birlikte İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’nde öldürdüğü gazeteci sayısının 238’ye yükseldiğini bildirdi.

İsrail’in gazetecileri ve medya kuruluşlarını hedef almasının 'tam teşekküllü bir savaş suçu' olduğu belirtilerek bu suçlardan İsrail'in yanı sıra ABD ve soykırıma ortak olan tüm ülkelerin sorumlu olduğu ifade edildi.

Son olarak da açıklamada Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, Arap Gazeteciler Birliği ve tüm basın-yayın kuruluşları ile insan hakları örgütlerine Filistinli gazeteciler için acil koruma sağlanması ve sorumluların yargılanması çağrısı yapıldı.