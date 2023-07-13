MURAT KARASU

Çorum’un tanıtımı için bir dizi etkinlikler düzenlemeye çalışan Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan, bu kapsamda Japonya Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Ateşesi Wataru Ishıı’yı ziyaret etti.

Ziyaretle ilgili açıklama yapan Alper Bilan, Çorum’u tanıtmaya devam ettiğini ve bu çalışmaların karşılığını bir gün alacaklarını belirterek, “Tüm Çorumlu hemşerilerimi ve yöneticilerimizi bizlere destek olmaya davet ediyorum. Japon Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Ateşesi Wataru Ishıı ile projeleri görüştük. Kendisine Hitit Mühürleri Tavlasını ve Kadeş Satranç takımını tanıttık. Tabiki ilimizin "Golonya" sınıda hediye ettik” açıklamasında bulundu.