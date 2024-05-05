Altın fiyatları, hafta başından bu yana düşüş eğilimi gösteriyor. Altının gram fiyatı dün 2 bin 390 lira seviyesinden alıcı buldu. Çeyrek altın 3 bin 990 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 900 liradan satıldı.

4 Mayıs 2024 yani bugün altın fiyatlarında durum çok değişmedi. Gram altın 2.393 liradan, çeyrek altın 4.019 liradan alıcı buluyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de sosyal medya hesabından altın fiyatlarındaki düşüşü değerlendirdi ve şunları kaydetti:

Gram altın Nisan ortasında 2.731 liraya kadar yükselmişti (fiziki) Jeopolitik gerilimin azalmasıyla 300 lira gerileyerek 2.431 lira oldu (bugün) Peki gram altın 300 lira gerilemesine rağmen 4 ayda ne kadar kazandırdı?

1 Ocak 2024 (fiziki) gram altın 2.050 lira

1 Ocak 2024 dolar/TL kuru 29,70

1 Ocak 2024 avro/TL kuru 32,79

4 ayda 10 bin liram ne oldu?

- Dolar da 10.878 lira

-Avro da 10.597 lira

- Gram altın da 11.805 lira

Şampiyon belli ALTIN 300 lira gerilemesine rağmen ŞAMPİYON