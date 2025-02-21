Altının gramı, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 3 bin 430 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 3 bin 428 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de artışla başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,1 değer kazancıyla 3 bin 430 lira düzeyinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 790 liradan, Cumhuriyet altını 23 bin 80 liradan satılıyor.