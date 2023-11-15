Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altın ın kilogram fiyatı 1 milyon 864 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 800 bin lira, en yüksek 1 milyon 864 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 1,2 artışla 1 milyon 864 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 1 milyon 841 bin 900 liradan tamamlamıştı.

İŞLEM MİKTARI 1.571 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 853 milyon 61 bin 836,42 lira, işlem miktarı ise 1.571,79 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 87 milyon 848 bin 784,49 lira düzeyinde gerçekleşti.

AHLATCI YİNE LİSTEDE

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Yapı ve Kredi Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Nil Kıymetli Madenler, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.