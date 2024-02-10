Çorum’da altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi için yapılması gereken çalışmalar değerlendirildi.

İl’de ki doğalgaz, elektrik, su, Telekom gibi altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesine ve verimliliğin arttırılmasına yönelik yapılması gereken çalışmaların değerlendirildiği koordinasyon toplantısı, Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda yapıldı.

Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Cemal İbrahim Yalçın, Milli Emlak Şube Müdürü Adem Özsoy, YEDAŞ Bölge Müdürü Bahadır Tanrıverdi, Türk Telekom İl Müdür Vekili Alihan Kuyumcu, Çorumgaz Genel Müdür Yardımcısı Mevlüt Kara ve ilgili kurum yetkilileri katıldı.

Toplantıda kurumlar arası koordinasyonun önemine değinen Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, kurumların yapacakları yatırımları planlama aşamasından itibaren birbirleriyle paylaşarak sorunlara ortak çözümler üretilmesinin, kurumlara kaynak ve zaman tasarrufu sağlayacağını, ayrıca altyapıların sürekli yeniden açılmasının önüne geçilerek sağlıklı ve sürekli altyapı hizmeti verilmesine imkân sağlayacağını ifade etti.

Vali Dağlı, altyapı hizmetlerinde verimliliğin arttırılması için yatırımların aynı zamanda başlayıp aynı zamanda bitirilmesinin önemine değindi.

Toplantıda, kurumların birbirlerinden talep edecekleri belge ve izinlerin neler olduğuna ilişkin bir doküman hazırlanmasına ve bu dokümanın sürekli güncellenmesine karar verildi.

Ayrıca yapı denetimleri sırasında elektrik tesisatları, internet ve telefon altyapı donanımlarının uygun yapılıp yapılmadığının dikkatli bir şekilde denetlenmesi konusu da görüşüldü.