Amatör futbolda sezonun ilk teknik toplantısı 15 Ağustos cuma günü yapılacak.

Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan 2025-26 amatör futbol sezonu ilk teknik toplantısının 15 Ağustos cuma günü saat 17’de ASKF Toplantı Salonunda yapılacağını açııkladı.

Ayan bu toplantıda 1. ve 2. Amatör Küme Büyükler Ligi ile birlikte U 14, U 16, U 16 ve U 18 liglerinin fikstür ve statülerinin belirleneceğini söyledi.

Ayan bu kategorilerde mücadele edecek takımların teknik toplantıya birer temsilci göndermeleri gerektiğini belitti.