Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu 3. Hitit Cup turnuvasına katkı verenlere birer plaket verdi.

Pazar akşamı Mimar Sinan sahasında oynanan final maçının ardından düzenlenen törenle turnuvaya katkıda bulunanlara plaketleri verildi.

Çorum Belediyesi adına plaketi Belediye Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran adına Müdür vekili Hüseyin Şahin, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, Arca Çorum FK Alt Yapı Sorumlusu Sinan Özdilli adına Kulüp Sorumlusu Talip Lambacı ve İl Hakem Kurulu adına da Hakem Atama Sorumlusu Mustafa Bıçakcı’ya ASKF Başkanı Ferhat Arıcı tarafından teşekkür plaketleri verildi.