Futbol Federasyonu Amatör İşler Kurulu 2024-2025 sezonu lisans ücretlerini açıkladı. en pahalı transfer ücreti 2002-2006 arası doğumlular ve kulübünden transfer forma alamayanların toplam 25 bin lira olarak açıklandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Profesyonel liglerde 2007 ve daha büyük doğumlular için TFF ve TASKK ücreti toplamı 4 bin lira olurken bu rakam 2008-2013 doğumlularda 600 lliraya düşerken 2014-15 doğumlularda ise ücretsiz olarak çıkarılacak.

Bölgesel Amatör Ligde ise evrakları tamam olan 2007 ve daha büyük doğumlularda 4 bin, 2008-2013 doğumlularda 600 1998 25 yaş üstünde ise 4 bin lira olurken 2014-15’de ise ücretsiz olacak. Kulübünden transfer forma alamayanlar 2002-2006 arası doğumlular 25 bin, 1999-2001 doğumlularda 15 bin lira 14-15 de ise 8 in lira olarak belirlendi.

Yerel Liglerde kulübünden transfer formu alamayanlar 2002-2006 arası doğumlular 15 bin lira, 1999-2001 arası doğumlular 8 bin lira 2014-2015 arası doğumlular 8 bin lira. Amatöre dönüş şapanlan 2002 ve daha küçü olanlar 9800 lira daha büyük olanlar 19.300 lira. İki sezondan filize düşenler 600 lira, fesihli kulüpten serbest kalanlar 600 lira. Filiz lisans çıkartılacak 2003 ve daha küçük doğıumlular bedelsiz, 1999-2002 arası doğumlular 3500 lira, 1998 ve daha büyük doğumlular 7500 lira. Tüm yaş gruplarında vize ücreti alınmayacak.Yönetici kartı 200 lira olarak açıklandı.

Öte yandan Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu lisans döneminde Federasyonun açık olacağı saatleri kulüplere duyurdu. ASKF Yönetim Kurulu üyesi Mesut Çetinoğlu ASKF’nin pazartesi, salı ve cuma günleri saat 10-15 arasında çarşamba ve perşembe günleri ise 10-13 saatleri arasında açık olacağını söyledi. Çetinoğlu detaylı bilgi almak isteyenlerin 0538 3803820 dolu telefonu aramaları gerektiğini söyledi.