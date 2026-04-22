Ligden düşmesi kesinleşen Türk futbolunun köklü kulüplerinden Sakaryaspor’da futbolculara Hatayspor maçının ardından üç gün izin verildi.

Ligin 37’nci haftasında Arca Çorum FK ile 26 Nisan Pazar günü sahasında karşılaşacak olan yeşil-siyahlı ekip bu müsabakanın hazırlıklarına üç günlük iznin ardından ı idmanla başlayacak.

Haftalardır galibiyete hasret kalan ekibimizde antrenmana oyuncuların tamamının katılması bekleniyor.

Sakaryaspor’un hiçbir iddiası bulunmuyor.