İskilipspor 100. Yılına 1. Amatör Küme’de girmeyi başardı. Hakkar AŞ İskilipspor kulübü antrenörü Galip Gül 1. Amatör Küme’de milyon bütçeli takımlarla mütevazi bir bütçeyle mücadele ederek 1. Amatör Küme’de kalmayı başardıklarını söyledi.

Galip Gül yeni sezonda sponsorları Hakkar AŞ desteği ile 100. yılına özel ve hedeflerine daha iyi yerlerde olması için çalışacaklarını belirterek ‘Spor Kulübü olarak hedefimiz,katıldığımız kategorilerde ilçemizi en iyi şekilde temsil etmek, sportif etkinliklere ve müsabakalara katılmak, çocuklarımızın yeteneklerini geliştirerek sağlıklı yaşamı teşvik etmek, sosyal ve kültürel etkinliklere düzenlemek’ dedi.