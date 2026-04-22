2. ligde şampiyon olarak 1. lige yükselen Bursaspor’da oluşan futbol kültürü ve taraftarlığın ne demek olduğunu bir kez daha tüm illere ve kulüplere gösterdiler.

Yeşil beyazlı kulübün gelecek sezon 1. ligde oynayacağı maçların kombine biletleri satışa çıktığı andan itibaren saatler içinde tükendi.

Satılan bilet sayısı ise 39 bin adet oldu.

44 bin koltuk kapasiteli Bursa Matlı Stadyumunun Bursaspor’a ait bölümünün biletleri tamamen satıldı.

Kulüp bu sezondan gelecek sezon kombinelerinden yaklaşık 350 milyon liralık gelir elde etti.

Satışların başlamasıyla birlikte Bursa Matlı Atatürk Stadyumu çevresinde uzun kuyruklar oluştu.

Sabah saatlerinden itibaren gişelere akın eden taraftarların bazıları saatlerce beklemek zorunda kaldı.

Özellikle öğle saatlerine doğru artan yoğunluk nedeniyle zaman zaman belirsizlik ve kısa süreli gerginlikler yaşandı.

Kombine almak için sıraya giren taraftarlardan bazıları 2-3 saat beklediklerini belirtirken, birçok taraftar ise sistemin yoğunluğu nedeniyle işlemlerin yavaş ilerlediğini ifade etti.