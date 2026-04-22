Sakatlığı nedeniyle son 2 lig maçında forma giyemeyen Arca Çorum FK'nın Senegalli golcüsü Mame Thiam bugünden itibaren takımla birlikte çalışmalara başlayacak.
Ligin 30. haftasında oynanan Boluspor maçında ilk yarıda sakatlanarak oyundan çıkan Mame Thiam tedavi sürecini tamamladı ve bugün takıma katılacak.
Geçtiğimiz hafta İspanya'da diz tedavisi gören oyuncu, Çorum'a döndü.
Senagalli golcünün lig maçlarında risk edilmemesi beklenirken, 7 Mayıs'ta başlayacak play off maçlarına hazır hale gelmesi planlanıyor.
Devre arasında Eyüpspor'dan transfer edilen Thiam, Çorum FK formasıyla çıktığı 14 maçta 9 gol 2 asistlik katkı sağladı.
Muhabir: Fatih Akbaş