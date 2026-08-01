Anahtar Parti Çorum İl Teşkilatı, İl Yönetim Kurulu Toplantısını parti binasında gerçekleştirdi.

İl Başkanı Nurullah Müstet'in başkanlığında düzenlenen toplantıda, teşkilatın bugüne kadar yürüttüğü çalışmalar değerlendirilirken, önümüzdeki döneme ilişkin hedef ve projeler de ele alındı.

Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu ve Genel Merkez yöneticileri ile diyaloglarını güçlü tutan İl Başkanı Nurullah Müstet, ilçe başkanları ve il yönetimi ile de sık sık toplantılar yaparak partinin gücünü ve dinamizmini artırmanın çabasında.

Toplantıda, vatandaşlarla daha güçlü bir iletişim kurulması amacıyla sahadaki faaliyetlerin artırılması yönünde görüş birliğine varıldı. Bu kapsamda esnaf ziyaretlerine ağırlık verilmesi, mahalle ve ilçe bazında saha çalışmalarının yoğunlaştırılması kararlaştırıldı.

İl Başkanı Nurullah Müstet, teşkilatın birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, Çorum'un her noktasına ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti. Parti olarak vatandaşların talep ve beklentilerini yerinde dinlemeye önem verdiklerini vurgulayan Müstet, teşkilatın sahadaki çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini dile getirdi.

Toplantıya Merkez İlçe Başkanı Mehmet Algır'ın yanı sıra İl Yönetim Kurulu üyeleri, Kadın Kolları yöneticileri ve partinin ana kademe yöneticileri katıldı.

Toplantı, önümüzdeki süreçte gerçekleştirilecek programlar ve teşkilat faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerin ardından sona erdi.