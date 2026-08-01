Çorum'da ekmek fırınlarında çalışan işçiler, 2024 yılında hayata geçirilen 'Pazar günü tatili' uygulamasının kesintisiz devam etmesini istedi.

ÇESOB yemekhanesinde bir araya gelen fırın çalışanları, haftalık dinlenme haklarından taviz vermeyeceklerini belirterek, uygulamanın esnetilmesine karşı ortak tavır aldı.

"Pazar Tatili Büyük Bir Kazanım Oldu"

Fırın çalışanları, Çorum Fırıncılar ve Simitçiler Odası'nın aldığı kararla 28 Nisan 2024 tarihinde başlayan Pazar tatili uygulamasının sektör çalışanları açısından önemli bir kazanım olduğunu ifade etti.

Yıllardır gece gündüz demeden çalışan fırın ustaları ve işçileri, haftada bir gün aileleriyle vakit geçirebilme ve dinlenebilme imkânı bulduklarını belirterek, uygulamanın çalışanların hem fiziksel hem de psikolojik sağlığı açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.

"Uygulama Zaman Zaman Esnetildi"

İşçiler, uygulamanın başlamasının ardından bazı dönemlerde fırınlar arasındaki rekabet ve piyasa şartları nedeniyle aksaklıklar yaşandığını, bazı işletmelerin uygulamayı esnettiğini öne sürdü.

Bu durumun çalışanlar arasında huzursuzluğa neden olduğunu ifade eden işçiler, alınan kararın tüm işletmeler tarafından eksiksiz uygulanmasını istedi.

İşçiler, Pazar tatili kararının fırın işçilerinin haftalık dinlenme hakkını güvence altına almak, ağır çalışma koşullarını hafifletmek ve özellikle fırın ustalarının üzerindeki yoğun iş yükünü azaltmak amacıyla alındığını hatırlattı.

Kararın amacından uzaklaştırılmaması gerektiğini belirten çalışanlar, hiçbir şekilde esnetilmeden uygulanmasının hem çalışanların hem de sektörün geleceği açısından önemli olduğunu vurguladı.

ÇESOB Yemekhanesinde Bir Araya Geldiler

Seslerini kamuoyuna duyurmak isteyen çok sayıda fırın çalışanı, ÇESOB yemekhanesinde bir araya gelerek ortak açıklamada bulundu.

Toplantıda birlik ve beraberlik mesajı veren işçiler, Pazar tatilinin korunması konusunda ortak hareket edeceklerini ifade etti.

"Tatilimizden Kesinlikle Taviz Vermeyeceğiz"

Bazı fırınlarda yeniden Pazar günü çalışma hazırlığı yapıldığı yönünde duyumlar aldıklarını söyleyen işçiler, bu durumun kabul edilemez olduğunu belirtti.

"Pazar günü tatilimizden kesinlikle taviz vermeyeceğiz." diyen çalışanlar, gerektiğinde haklarını yasal yollarla arayacaklarını ve konuyu yargıya kadar taşıyabileceklerini dile getirdi.

Vali Çalgan ve Başkan Aşgın'a Destek Çağrısı

Fırın çalışanları, Pazar tatilinin devam etmesi için başta siyasi partiler olmak üzere tüm yetkililere çağrıda bulundu.

İşçiler, Çorum Valisi Ali Çalgan ile Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlardan destek beklediklerini belirterek, çalışanların dinlenme hakkının korunmasını ve mevcut uygulamanın taviz verilmeden sürdürülmesini istedi.

Fırın çalışanları, taleplerinin sadece kendileri için değil, gelecekte bu mesleği yapacak tüm emekçiler adına da önem taşıdığını belirterek, Pazar tatilinin kalıcı hale gelmesi için mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti.

İşçiler, "Bir gün dinlenmek lüks değil, en temel çalışma hakkımızdır." mesajını vererek yetkililerin seslerine kulak vermesini istedi.