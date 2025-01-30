İYİ Parti'den ayrılarak yeni bir siyasi hareket başlatan Yavuz Ağıralioğlu liderliğinde kurulan Anahtar Parti Çorum’da teşkilatlanma çalışmalarına hız verdi.

Yavuz Ağıralioğlu tarafından geçtiğimiz günlerde A Parti Çorum İl Başkanlığı görevine atanan Nurullah Müstet partisinin gerek il ve merkez ilçe, gerekse ilçe teşkilatlarının kurulması için çalışmalarını sıklaştırdı.

Çorum’da teşkilatlanma çalışmalarını sürdüren A Parti’de Kargı ve Bayat İlçe Başkanlığı görevlerine atama gerçekleştirildi. Buna göre A Parti Kargı İlçe Başkanlığı’na Nevzat Kuzu, Bayat İlçe Başkanlığı görevine ise Ali Topal atandı. A Parti İl Başkanı Müstet, hem Kuzu hem de Topal’a parti rozetini takarak yetki belgesini iletti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Anahtar Parti İl Başkanı Nurullah Müstet, “Çorum Obası “Ortak Akıl İleri Türkiye” sloganı ile yeniden şekilleniyor. Bu uğurda A Parti çatısı altında birleşmeye başlıyoruz. Başkanımız Yavuz Ağıralioğlu’nun talimatları ile Kargı’da Nevzat Kuzu, Bayat’ta ise Ali Topal kardeşimiz ilçe başkanı olarak atanmıştır. Hayırlı uğurlu olsun. Rabbim yar ve yardımcısı olsun” dedi.

Öte yandan A Parti Çorum Teşkilat mensupları da Anahtar Parti AR-GE’den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çorumlu hemşehrimiz Prof. Dr. Özcan Güngör’ü ilimizde ağırladı. Müstet; “Partimize gönül veren dostlarımızla ve Genel Başkan Yardımcımız Prof. Dr. Özcan Güngör ile bir araya geldik. Sayın Başkanımızın değerli bilgilerini dinlemekten ve bu keyifli sohbetten büyük memnuniyet duyduk. Kendisine ve katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederiz” görüşüne yer verdi.