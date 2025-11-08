Anahtar Parti Sungurlu İlçe Başkanı Mustafa Keyvan, yaptığı açıklamada Sungurlu OSB’de yönetiminde yaşanan sorunlara tepki gösterdi.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Deren’in daveti üzerine siyasi parti ilçe temsilcileri sivil toplum kuruluşlarının oda başkanları köy ve mahalle muhtarları ile birlik ve beraberlik toplantısına katıldığını ve toplantıda Sungurlu Organize Sanayi Bölgesinin genişleme ve belediye hisse devri ile ilgili konusunu detaylı bir şekilde dinlediklerini kaydeden Mustafa Keyvan, “Anahtar Partisi ilçe teşkilatı olarak tavrımız nettir Sungurlu’nun aleyhine yapıldığı ve Sungurlu’nun önünü kesmeye yönelik siyasi bir oluşum olduğu anlaşılmaktadır. Bir başka ilçenin aynı kararları bir iki ayda onaydan olumlu geliyor Çorum merkezin Organize Sanayi genişleme kararı hemen onaydan geçiyor iş Sungurlu’ya gelince nedense kararlar askıya alınıyor. Buradan net anlaşıldığı gibi Sungurlu’ya yapılan her işe engel olunuyor. Sungurlu’nun gelişiminden hizmet almasından kim rahatsız oluyor. Bu Sungurlu halkının hizmet almasının önünü kesmektir. Sungurlu’ya yapılan her hizmet ilçemizin gençlerine ve ekonomik bir katkıdır. Biz Anahtar Parti ilçe teşkilatı olarak halkımızın her zaman yanındayız” dedi.