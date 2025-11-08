Sungurlu'da yapımı devam eden Yatılı Hafızlık Kız Kur'an Kursu inşaatı hızla yükseliyor.

Arsası Sungurlu Belediyesi tarafından tahsis edilen ve yapımını da hayırsever iş insanı Ferit Erdil'in üstlendiği Yatılı Hafızlık Kız Kur'an Kursunda çalışmalar sürüyor.

İlçe Müftüsü Süleyman Eroğlu temeli Ağustos ayında atılan kurs inşaatında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Müftü Süleyman Eroğlu, başta iş insanı Ferit Erdil olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. Eroğlu, inşaatın en kısa zamanda bitirilerek hizmete açılması temennisinde bulundu.