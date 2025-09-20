“Anahtar Buluşması” programı kapsamında Çorum’a gelen Anahtar Parti heyeti bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Tanrıöver ile Mustafa Can, Necati Benzer, Kutluhan Kılıç, İlyas Odabaş ve Oğuzhan İpekoğlu’ndan oluşan heyet Çorum programı kapsamında Çorum Valiliği, Ticaret ve Sanayi Odası, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği ve Çorum Şehitliğini ziyaret ettiler.

Heyet daha sonra il başkanlığında partililerle bir araya geldi.

Toplantı ve ziyaretlerde İl Başkanı Nurullah Müstet, Merkez İlçe Başkanı Ali Fatih Göktuğ ve Gençlik Kolları Başkanı Şükrü Daşdan da hazır bulundu.