Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı sanal bahis oynatan suç örgütüne yönelik 10 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan 43 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Ordu merkezli Samsun, Antalya, İstanbul, Muğla, Adana, Kocaeli, Malatya, Şanlıurfa ve Mardin’in de aralarında bulunduğu 10 ilde, 22 ekip ve 88 personelin katılımıyla 39 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Çalışmalarda suç örgütünün 2023-2025 yılları arasında 835 banka hesabı üzerinden işlem yaptığı, yaklaşık 1 milyar 190 milyon TL’lik şüpheli hesap hareketliliği bulunduğu ve elde edilen gelirlerin kripto paralar üzerinden aklandığı belirlendi.

Operasyonda 46 şüpheliye yönelik işlem yapılırken, 43 şüpheli yakalandı. Banka hesapları kullanılan 17 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 16'sı tutuklandı, 9’u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve 1 şüpheliye ev hapsi verildi. Firari 3 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.